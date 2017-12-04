لعبة ” الحوت الأزرق ” تهدد أطفال الجزائر.. وتسجل ثاني ضحية لها

الجزائر(صدى):

سجلت لعبة ” الحوت الأزرق ” الإلكترونية بالجزائر، ثاني ضحية لها في أقل من شهر، حيث قام طفل يبلغ تسعة أعوام بالانتحار، تنفيذا لشروط اللعبة؛ التي تأتي في مرحلتها الأخيرة لتحدّي الموت، بلف حبلا حول العنق والانتحار.

وقد عثر على الطفل ” محمد أمين ” الطالب بالصف الثالث الابتدائي، مشنوقا داخل حمام المنزل، ووقعت الحادثة في ولاية سطيف ببلدية عين ولمان.

ومن جانبها قامت المنظمة الجزائرية لأولياء الأمور، بمراسلة شركة ” جوجل ” من أجل حذر هذه اللعبة المهددة لحياة أبنائهم؛ وقد أكد رئيس المنظمة أنه لم يتم الاستجابة لطلبهم. لذا طالبت المنظمة الجهات الرسمية بحذر اللعبة في الجزائر ورفع شكوى رسمية لشركة ” جوجل “.

يذكر أن، حادثة الطفل محمد تأتي بعد أسبوعين على وفاة الطفل عبدالرحمن؛ 11 عاما، والذي قام بشنق نفسه أيضا تنفيذا لأوامر اللعبة، واختبار التحدي الرئيسي ( الانتحار).