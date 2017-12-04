بالفيديو والصور.. الحوثيون يعلنون مقتل علي عبدالله صالح
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا توضح مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بعد استهدافه بالرصاص من قبل ميليشيات الحوثيين أثناء هروبه بعد تفجير منزله.
وانتشرت على المواقع أنباء حول مقتل الرئيس، دون إصدار المؤتمر الشعبي العام بيان رسمي يؤكد حقيقة الخبر.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3473 ] نشر منذ 4 ساعات
الله اكبر ولله الحمد
انتهى ظالم وبقي الظالم الثاني الحوثي
وان شاء الله ان هذي نهايتهم ونهاية الحرب في اليمن
وينتهي دور المجوس في اليمن وتعيش اليمن سعيده باسلامها على منهج رسول الله واصحابه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39274 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا ما رأيناه على شاشة التلفزيون ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 4 ساعات
لا الله إلا الله محمد رسول الله …
كان يستعد للإعلان عن عودته للرئاسة خلال الايام القادمه… سبحان الله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6324 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يسلط عليهم يحزن😢فرحنابعودته للشرعيه بس فرحه ماتمت الله يصلح احوال المسلمين وينصرنا على المفسدين اتباع المجوس😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6324 ] نشر منذ 4 ساعات
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وأحفظ بلادنا وجنودنا بحفظك ياآكرم الآكرمين
شمس الحقيقة[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 4 ساعات
اذا صح الخبر …..فهاذي مبشرات للنهاية الحوثي المجوسي في ارض اليمن السعيد ..لان الحوثي ثلة قليلة جدا
وهو الذي ساندهم بالسلاح اما عددهم قليل
وان شاء الله ترجع اليمن للسعاده ..
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6171 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمه ويعفي عنه هو سبب سيطرة الحوثيين على اليمن وهم معروفين مجوس خونة
القرشي[ عدد التعليقات: 2016 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
إنا لله وإنا إليه راجعون … آن الأوان للشعب اليمني إلى توحيد صفوفه لمواجهة الصفويين الأنجاس
الذين دمروا البلاد وقتلوا العباد من اجل تركيع اليمن وشعبه العربي حتى يقبل بالتبعية الفارسية
المجوسية النجسة .
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 590 ] نشر منذ 4 ساعات
يفرحة ماتمت كان نيتنا نظرب عصفورين بحجر نحن نريد والله يفعل مايريد الظالم يمهل الله له ثم اذا اخذه لم يفلته حتى يكبه على وجه بنار جهنم نسئل الله السلامة رحماك يارب ٠
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22215 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب
قلبي فدا برقا …وعمري فدا روق[ عدد التعليقات: 502 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمدلله تحررت اليمن العاقبه للحوثي واتباعه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22215 ] نشر منذ 4 ساعات
الله المستعان والله يصلح الحال
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1255 ] نشر منذ 4 ساعات
علي صالح لم يمت خذوا العلم الأكيد
مرسيدس[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 3 ساعات
مفبرك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23524 ] نشر منذ 3 ساعات
علي صالح قتل
كان قد صحى ضميرة وبدأ باالتصدي للحوثي
والحوثي يدري إن صالح حجر عثرة امامه
لأنه خابزهم وعاجنهم
الأن هذي فرصة إذا أردتم أن تصلوا لمخبأ الحوثي
لأن جثة صالح متجهه له الأن.
زائر[ عدد التعليقات: 930 ] نشر منذ 2 ساعتين
نهايته شبيهه بنهاية معمر القذافي مع بعض الاختتلافات الجوهريه .
حسن ابو انس[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
خاين وخونه
الحمدلله على نعمه الاسلام
الروقي[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحوثي مايصلح لهم الا داعش خلهم يتصافوون ويتقاتلون صح وبدعم ايراني والمنتصر سيكون شبه منهار وناتي نقضي عليه …
ابد المفروض الحكومه تفك المعتقلين وتدربهم وترسلهم لليمن لكن قبل ذلك يتواصلون مع داعش ويروحون لليمن يحاربون الحوثي …
اما حنا على الحدود وان مادخلنا والا ماانتصرنا وبتستمر الحرب لو اننا داخلين من بداية الحرب كان يمدينا انتصرنا
حسين ياخي حسين[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 5 دقائق
عقبال فرحتنا بمقتل بشار الاسد