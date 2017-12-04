بالفيديو والصور.. الحوثيون يعلنون مقتل علي عبدالله صالح

العربية(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا توضح مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بعد استهدافه بالرصاص من قبل ميليشيات الحوثيين أثناء هروبه بعد تفجير منزله.

وانتشرت على المواقع أنباء حول مقتل الرئيس، دون إصدار المؤتمر الشعبي العام بيان رسمي يؤكد حقيقة الخبر.



