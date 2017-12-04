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بالفيديو والصور.. الحوثيون يعلنون مقتل علي عبدالله صالح

بالفيديو والصور.. الحوثيون يعلنون مقتل علي عبدالله صالح
العربية(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا توضح مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بعد استهدافه بالرصاص من قبل ميليشيات الحوثيين أثناء هروبه بعد تفجير منزله.

وانتشرت على المواقع أنباء حول مقتل الرئيس، دون إصدار المؤتمر الشعبي العام بيان رسمي يؤكد حقيقة الخبر.


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19 تعليق

[ عدد التعليقات: 3473 ] نشر منذ 4 ساعات

الله اكبر ولله الحمد
انتهى ظالم وبقي الظالم الثاني الحوثي
وان شاء الله ان هذي نهايتهم ونهاية الحرب في اليمن
وينتهي دور المجوس في اليمن وتعيش اليمن سعيده باسلامها على منهج رسول الله واصحابه

[ عدد التعليقات: 39274 ] نشر منذ 4 ساعات

هذا ما رأيناه على شاشة التلفزيون ,,

[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 4 ساعات

لا الله إلا الله محمد رسول الله …
كان يستعد للإعلان عن عودته للرئاسة خلال الايام القادمه… سبحان الله

[ عدد التعليقات: 6324 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يسلط عليهم يحزن😢فرحنابعودته للشرعيه بس فرحه ماتمت الله يصلح احوال المسلمين وينصرنا على المفسدين اتباع المجوس😊

[ عدد التعليقات: 6324 ] نشر منذ 4 ساعات

اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وأحفظ بلادنا وجنودنا بحفظك ياآكرم الآكرمين

[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 4 ساعات

اذا صح الخبر …..فهاذي مبشرات للنهاية الحوثي المجوسي في ارض اليمن السعيد ..لان الحوثي ثلة قليلة جدا
وهو الذي ساندهم بالسلاح اما عددهم قليل
وان شاء الله ترجع اليمن للسعاده ..

[ عدد التعليقات: 6171 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يرحمه ويعفي عنه هو سبب سيطرة الحوثيين على اليمن وهم معروفين مجوس خونة

[ عدد التعليقات: 2016 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

إنا لله وإنا إليه راجعون … آن الأوان للشعب اليمني إلى توحيد صفوفه لمواجهة الصفويين الأنجاس

الذين دمروا البلاد وقتلوا العباد من اجل تركيع اليمن وشعبه العربي حتى يقبل بالتبعية الفارسية

المجوسية النجسة .

[ عدد التعليقات: 590 ] نشر منذ 4 ساعات

يفرحة ماتمت كان نيتنا نظرب عصفورين بحجر نحن نريد والله يفعل مايريد الظالم يمهل الله له ثم اذا اخذه لم يفلته حتى يكبه على وجه بنار جهنم نسئل الله السلامة رحماك يارب ٠

[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 3 ساعات

مفبرك

[ عدد التعليقات: 23524 ] نشر منذ 3 ساعات

علي صالح قتل
كان قد صحى ضميرة وبدأ باالتصدي للحوثي
والحوثي يدري إن صالح حجر عثرة امامه
لأنه خابزهم وعاجنهم
الأن هذي فرصة إذا أردتم أن تصلوا لمخبأ الحوثي
لأن جثة صالح متجهه له الأن.

[ عدد التعليقات: 930 ] نشر منذ 2 ساعتين

نهايته شبيهه بنهاية معمر القذافي مع بعض الاختتلافات الجوهريه .

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين

خاين وخونه
الحمدلله على نعمه الاسلام

[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحوثي مايصلح لهم الا داعش خلهم يتصافوون ويتقاتلون صح وبدعم ايراني والمنتصر سيكون شبه منهار وناتي نقضي عليه …

ابد المفروض الحكومه تفك المعتقلين وتدربهم وترسلهم لليمن لكن قبل ذلك يتواصلون مع داعش ويروحون لليمن يحاربون الحوثي …

اما حنا على الحدود وان مادخلنا والا ماانتصرنا وبتستمر الحرب لو اننا داخلين من بداية الحرب كان يمدينا انتصرنا

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