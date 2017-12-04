” العربة المتنقلة ” تواصل تقديم خدماتها بجازان

تركي السالم(صدى):

تواصل العربة المتنقلة التابعة للأحوال المدنية عملها، في محافظة هروب والقرى التابعة لها في منطقة جازان عبر تقديم خدماتها للرجال هناك، ولمدة خمسة أيام بداية من يوم أمس.

كما تستمر في تقديم خدماتها لأهالي محافظة سميرة التابعة لمنطقة حائل، بالتزامن مع عملها في باقي المحافظات.

وكانت الأحوال المدنية أطقلت خدمة العربة المتنقلة في العديد من القرى والمحافظات التي تخلو من مكاتب الأحوال المدنية، منذ أمس وحتى الخميس المقبل، لتقديم كافة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى استخراج سجل الأسرة، وتعديل المهن والعديد من الخدمات، وتسجيل واقعة الطلاق وتعديل المهنة.