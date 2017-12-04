الأمم المتحدة: نوفمبر وأكتوبر الشهرين الأقل دموية منذ 5 سنوات بالعراق

واشنطن(صدى):

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أن شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، هما الشهرين الأقل دموية في العراق منذ نوفمبر 2012، مشيرة إلى أنه كان العدد الأقل من الضحايا المدنيين لأعمال عنف منذ 5 سنوات في هذه الفترة.

جاء ذلك في تقرير أعدته البعثة الأممية في العراق، أوضح أنه قتل 117 مدنيًا وشرطيًا عراقيًا وأصيب 264 آخرين بجروح ” جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق ” خلال شهر نوفمبر 2017، أما في أكتوبر فكان عدد الضحايا 114 شخصا، في مقابل 244 جريحا.

وأشار التقرير إلى أن العدد الأكبر من الضحايا سجل في العاصمة بغداد (51 قتيلا)، ثم محافظة صلاح الدين (24 قتيلا)، تليها محافظة كركوك (12 قتيلا).