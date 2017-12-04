وسط دموع آبائهم وأصدقائهم.. ” كفى ” تحتفل بالمتعافين من الإدمان

نايف السالم(صدى):

أقامت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة حفلاً بهيجاً احتفاءً بالدفعة التأسيسية التاسعة من المتعافين من الإدمان، وذلك وسط حضور مسؤولي الجمعية وعدد من المختصين والنفسيين والمتخصصين بعلاج حالات الإدمان وأسر المتعافين واصدقائهم وذلك بمقر الجمعية الكائن بحي الفيحاء.

وأوضح مدير جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ أن هذه الدفعة تعد التاسعة على التوالي على مدى ثلاث سنوات حيث سبقتها 8 دفعات تخرج منها حتى اليوم 90 متعافي من الإدمان، بعد أن خضعوا لبرامج مكثفة على مدى أشهر كي يتمكنوا من الإقلاع النهائي والاستمرار في العلاج والتواصل مع المجتمع وممارسة الحياة الطبيعية بعيداً عن السموم ومجالسة رفقاء السوء.

من جهته بيّن مدير مركز الرعاية والتأهيل الأستاذ فارس الخضيري أن هذا الحفل والذي يحضره أولياء أمور المتعافين وأصدقائهم يعتبر دفعه معنوية لهم ، وأيضاً يكون من ضمن الحفل رسائل علاجية للأسرة في كيفية التعامل مع المتعافي واحتوائه، فمشاركة الأسرة بمشاعرها تجاه الابن المتعافي بسكب العبرات وتبادل القبلات الأحضان وتقديم الاعتذارات بين الآباء والأبناء المتعافين لها اثر عظيم، ونوه الى أن مثل هذه الاحتفالات تعمل للانتقال من مرحلة الى مرحلة ( من التأسيسية إلى المتابعة) وتستمر المتابعة لمدة سنتين تقريبا .

هذا ويتعرف المتعافي في الدورة التأسيسية على المحاذير والمواضع الخطرة التي تقود إلى الانتكاسة، ويتعلم بعض المهارات اللازمة للتعامل معها، كما يحظى على فرصة التعرف على مرض الادمان ومفاهيم المرض والتعافي.

يذكر أن مركز الرعاية والتأهيل بكفى استقبل منذ تأسيسه قبل ثلاث سنوات أكثر من ٦٠٠ حالة تم تحويل البعض منها لمستشفى الأمل ومستشفى الصحة النفسية لإكمال العلاج.