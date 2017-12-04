” وصول ” يدعم العاملات ويمكنهم من تخطي عقبات النقل

عادل الحربي(صدى):

تخطت عاملات سعوديات في منشآت القطاع الخاص، تحديات النقل بعد التحاقهن ببرنامج دعم نقل المرأة العاملة ” وصول ” ، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، مؤخرًا.

وقالت منيرة سعد، التي دخلت سوق العمل منذ شهرين، إن برنامج ” وصول ” ساعدها في بداية مشوارها المهني، حيث أعانها على توفير المبلغ الذي كانت ستضطَّر لاستقطاعه من أجل تأمين مواصلاتها.

كما ذكرت مريم الشرقاوي، أن تكلفة مشاورها اليومي أصبحت لا تتعدى سبعة ريالات.

وأضافت: من وجهة نظري يعتبر برنامج ” وصول ” من أهم البرامج وأنجحها، نظرًا لارتفاع تكاليف النقل، لاسيما بالنسبة للعاملات حديثًا.

أمّا مها الغامدي، فقد أثنت على فكرة البرنامج الذي دعم الشابات السعوديات، ووفّر عليهن تكاليف التنقل من وإلى مقر أعمالهن.

بدورها، قالت حميدة العنزي: تكاليف النقل تصل إلى 1500 ريال، لذا يعتر برنامج ” وصول ” من أهم البرامج المساعدة للمرأة العاملة وتدعم استمرارها في العمل.

يُذكر أن برنامج ” وصول ” أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ؛ كأحد الحلول لمعالجة تحديات التنقل من وإلى مقر العمل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين، بما يضمن دعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجههن، تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي..

من جهة أخرى، دعا الصندوق السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج نقل المرأة العاملة ” وصول ” ، من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط هنا، حيث بإمكانهن الاطلاع على التفاصيل الخاصة بالبرنامج.