من داخل كوريا الشمالية.. السكان في حالة ذعر من تجاربها النووية

بيونغيانغ(صدى):

محاولات دولية للسيطرة على تجارب كوريا الشمالية النووية، ومضى أيام على اختبار الأخيرة صاروخ باليستي عابر للقارات.. لا جديد في كوريا الشمالية المستمرة في تجاربها النووية ضاربة بعرض الحائط إدانات واعتراضات المجتمع الدولي.

من جانب داخلي كوري شمالي، انشق بعض المواطنين عن بلدهم، فارين إلى جارتها كوريا الجنوبية اعتراضا على هذه التجارب، وخوفًا على صحة أفراد أسرهم، الذين لا يزالوا يعيشون هناك، وذلك بعد ظهور أعراض غريبة عليهم توحي بتعرضهم لإشعاع نووي.

وأوضح موقع ” ن.بي.سي ” الأميركي، في تقرير صحفي، أن إحدى المواطنات الفارين وتدعى ” لي جيونغ هوا ” تعاني ألما مستمرًا، معتبرة أن الأمور ستكون أسوأ عند العودة إلى وطنها في كوريا الشمالية، بحسب قولها.

وقالت المواطنة الفارة، إن قد مات الكثير من الناس، وأطلقوا على هذه الظاهرة اسم (المرض الشبح)، مضيفة: ” كنا نظن أننا نموت لأننا فقراء، ونتناول طعاما رديئا، والآن عرفنا أن سبب ذلك المرض كان الإشعاع “.

وسردت لي ما تعرضت له في آخر 7 سنوات عاشتها في الشمال الكوري، حيث فجر قائد البلاد آنذاك كيم يونغ إل، قنبلة نووية بالقرب من منزلها.

كما اختبر ابنه كيم يونغ أون 4 قنابل أخرى، وادعى أن واحدة منها، فجرت في سبتمبر الماضي، كانت قنبلة هيدروجينية.