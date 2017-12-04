غرامة 100 ألف ريال والسجن سنتين لمن يعبث بالمرافق العامة
قامت أمانة الطائف بالتنسيق مع الجهات الأمنية ؛لضبط الأفراد الذين يعبثون بكاميرات رصد مخالفات النظافة المثبتة على أعمدة الإنارة وتتوعد لهم بالعقوبات .
ويذكر أن أمانة الطائف قد نسقت مع الجهات الأمنية لتركيب كاميرات إلكترونية ؛لرصد مخالفات النظافة ، متوعدة بتنفيذ القانون والعقوبة الصارمة للمخالفين ،وتصل عقوبة العبث بالمرافق العامة لغرامة 100 ألف ريال والسجن سنتين كما ذكر المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي .
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 8 دقائق
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