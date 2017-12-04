غرامة 100 ألف ريال والسجن سنتين لمن يعبث بالمرافق العامة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قامت أمانة الطائف بالتنسيق مع الجهات الأمنية ؛لضبط الأفراد الذين يعبثون بكاميرات رصد مخالفات النظافة المثبتة على أعمدة الإنارة وتتوعد لهم بالعقوبات .

ويذكر أن أمانة الطائف قد نسقت مع الجهات الأمنية لتركيب كاميرات إلكترونية ؛لرصد مخالفات النظافة ، متوعدة بتنفيذ القانون والعقوبة الصارمة للمخالفين ،وتصل عقوبة العبث بالمرافق العامة لغرامة 100 ألف ريال والسجن سنتين كما ذكر المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي .