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غرامة 100 ألف ريال والسجن سنتين لمن يعبث بالمرافق العامة

غرامة 100 ألف ريال والسجن سنتين لمن يعبث بالمرافق العامة
عبدالعزيز القثامي(صدى):

قامت أمانة الطائف بالتنسيق مع الجهات الأمنية ؛لضبط الأفراد الذين يعبثون بكاميرات رصد مخالفات النظافة المثبتة على أعمدة الإنارة وتتوعد لهم بالعقوبات .

ويذكر أن أمانة الطائف قد نسقت مع الجهات الأمنية لتركيب كاميرات إلكترونية ؛لرصد مخالفات النظافة ، متوعدة بتنفيذ القانون والعقوبة الصارمة للمخالفين ،وتصل عقوبة العبث بالمرافق العامة لغرامة 100 ألف ريال والسجن سنتين كما ذكر المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 8 دقائق

((( 100% ياحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومة )))

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