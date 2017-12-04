” التعليم ” :بدء تطبيق الدوام الشتوي الأحد القادم

حمود العنزي(صدى):

تبدأ إدارة التعليم بمحافظة الخرج، تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي للبنين والبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم، من الأحد القادم والموافق 10 ديسمبر 2017.

ونوهت الإدارة على قادة وقائدات المدارس ورياض الأطفال، بالإلتزام بالدوام الشتوي خلال الفترة المحددة، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي عند تمام الساعة 7.15 صباحًا، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.30 صباحًا.