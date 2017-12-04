مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يوزع أكثر من 95 ألف نسخة خلال صفر

عادل الحربي(صدى):

وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر صفر الماضي 1439هـ، (077,59) نسخة من المصحف، بالإضافة إلى التسجيلات، والترجمات، والكتب الإسلامية، لمجموعة من الجهات الحكومية، والأهلية، والخيرية، وعدد من سفارات، وقنصليات المملكة في الخارج.

وأوضح تقرير صادر عن المجمع أنه تم خلال الشهر الماضي توزيع (026,44 ) نسخة من المصحف بأحجامه المختلفة، و(800) نسخة من التسجيلات الصوتية لتلاوات بعض القراء، و(421,4) من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و(830,9) كتابا.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ حتى نهاية شهر صفر 1439هـ وصل إلى (194,475,301) نسخة من مختلف الإصدارات.