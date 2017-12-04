خوفًا من العقوبات.. سبارتاك موسكو يُحذر جمهوره من أعمال الشغب

ماجد محمد(صدى):

حذر فريق سبارتاك موسكو الروسي، مشجعيه من اللجوء للعنف أو أعمال الشغب، أثناء سفرهم لتشجيع فريقهم في مباراته المصيرية الأخيرة بدور المجموعات، في دورى أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ليفربول الإنجليزى، الأربعاء المقبل.

وقال سبارتاك فى بيان، اليوم الاثنين، أنه على المشجعين تجنب أي أعمال مخالفة للقانون على الأراضي البريطانية، سواء في المنشآت الرياضية أو على الطرق التي يستخدمها المشجعون.

يُذكر أن تاريخ سبارتاك مليء بالعقوبات والغرامات المالية بسبب عنف جمهوره، حيث تعرض للعقوبة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد أن ألقى مشجعوه الألعاب والصواريخ النارية خلال تعادله 1-1 مع ماريبور السلوفيني في موسكو، كما عُوقب بغرامة مالية بقيمة 33 ألف يورو بعد أن رفع مشجعوه لافتات تحمل عبارات مسيئة وأشعلوا الألعاب والصواريخ النارية، وأغلقوا الممرات خلال مباراتهم على أرضهم أمام ليفربول في سبتمبر الماضي.

ومرة أخرى عوقب سبارتاك بغرامة، ومنع من بيع التذاكر لمشجعيه في مباراته الأوروبية المقبلة خارج أرضه بسبب شغب مشجعيه على أرضهم، في مواجهة ماريبور في سبتمبر الماضي.