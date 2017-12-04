التحالف العربي يدعو المدنيين في اليمن بالابتعاد عن مواقع الحوثيين
طالب التحالف العربي،منذ قليل، المدنيين في اليمن بإخلاء مواقعهم قرب أماكن تواجد ميليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية.
وأشار التحالف العربي إلى أهمية الابتعاد عن ميليشيات الحوثي بمسافة لا تقل عن 500 متر، وجاء ذلك في أعقاب تصاعد وتيرة الاشتباكات بين عناصر الحوثي الإرهابية.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1253 ] نشر منذ 50 دقيقة
الصواريخ تبي تدك مواقع الحوثيي دك
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1253 ] نشر منذ 50 دقيقة
الصواريخ تبي تدك مواقع الحوثيي دك
الوافي[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 42 دقيقة
قربت نهاية الحوثيين الأنجاس أذناب المجوس والفرح بهلاكهم باااات قريب بإذن الله …