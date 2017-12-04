” الحوثيون ” يتذللون للعودة إلى طاولة الحوار

فهمي محمد(صدى):

أشار محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لميليشيات الحوثي الإرهابية، اليوم الاثنين، إلى استعدادهم للحوار؛ من أجل إيجاد حل لإنهاء أزمة اليمن.

وزعم ” البخيتي ” أنهم طالبوا الحكومة في المملكة بالحوار المباشر؛ لاختيار رئيس جديد وحكومة وحدة وطنية تستوعب كل المكونات السياسية.

وفي السياق ذاته نفى قياديون في حزب المؤتمر الشعبي العام، التابع للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، استقبالهم لأي بيان حول الدعوة إلى حوار حتى الآن.

الجدير بالذكر أن ميليشيات الحوثي الإيرانية قامت بتفجير منزل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح منذ قليل؛ معلنة عن وفاته، إلا أن المؤتمر الشعبي نفى ذلك مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية تسعى لبث الأخبار الكاذبة.