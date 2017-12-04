بالفيديو.. شباب يستهزئ بالطعام من أجل الشهرة

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشباب؛ يظهر استهتارهم بالطعام من أجل الترفيه والشهرة على المواقع.

وأوضح الفيديو دخول شاب إلى استراحة وألقى صحنا في الأرض، ليقوم الثاني بإلقاء الطعام على الصحن بشكل مستهتر وسكبه على الأرض.

وقد أبدا رواد المواقع الاجتماعية غضبهم من سلوك الشباب الغير أخلاقي، وطالبوا بمحاسبتهم على فعلهم وعدم تقدير النعمة.

