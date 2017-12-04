بالفيديو.. شباب يستهزئ بالطعام من أجل الشهرة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشباب؛ يظهر استهتارهم بالطعام من أجل الترفيه والشهرة على المواقع.
وأوضح الفيديو دخول شاب إلى استراحة وألقى صحنا في الأرض، ليقوم الثاني بإلقاء الطعام على الصحن بشكل مستهتر وسكبه على الأرض.
وقد أبدا رواد المواقع الاجتماعية غضبهم من سلوك الشباب الغير أخلاقي، وطالبوا بمحاسبتهم على فعلهم وعدم تقدير النعمة.
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 49 دقيقة
اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
طريقتة غبية يعني كوميدي ويضحك😒
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1253 ] نشر منذ 45 دقيقة
لا اعلم لم تذكرت الأعرابي الذي بال في زمزم ولسان حاله يقول يا قوم اذكروني ولو باللعنات
الوافي[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 34 دقيقة
لو حاسين بالجوع والفقر كان قدروا نعمة رب العالمين ولم يستهزئوا بها ,,,,
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10079 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله يبلاهم بالفقررر
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6319 ] نشر منذ 31 دقيقة
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6169 ] نشر منذ 30 دقيقة
دشير ما وراهم الا المصايب والبلاوي تكسرت ايديكم ان شاء الله
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15581 ] نشر منذ 18 دقيقة
لا ذقتوا الجوع إن شاء الله بتحسون بقدر النعمه صح 😨
M-512[ عدد التعليقات: 733 ] نشر منذ 15 دقيقة
ايه هذا انا شفته باالانتسقرام انتشر بقوه، يارب أن الله يحرمهم النعمة حسبي الله عليهم إستهزاء خبيث منهم لنعمة الله العظيمة فيه ناس بسوريا ماهي لاقية قطعة خبز!؟ وهذولا يلعبون فيها.