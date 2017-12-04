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بالفيديو.. شباب يستهزئ بالطعام من أجل الشهرة

بالفيديو.. شباب يستهزئ بالطعام من أجل الشهرة
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشباب؛ يظهر استهتارهم بالطعام من أجل الترفيه والشهرة على المواقع.
وأوضح الفيديو دخول شاب إلى استراحة وألقى صحنا في الأرض، ليقوم الثاني بإلقاء الطعام على الصحن بشكل مستهتر وسكبه على الأرض.
وقد أبدا رواد المواقع الاجتماعية غضبهم من سلوك الشباب الغير أخلاقي، وطالبوا بمحاسبتهم على فعلهم وعدم تقدير النعمة.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 49 دقيقة

اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
طريقتة غبية يعني كوميدي ويضحك😒

[ عدد التعليقات: 1253 ] نشر منذ 45 دقيقة

لا اعلم لم تذكرت الأعرابي الذي بال في زمزم ولسان حاله يقول يا قوم اذكروني ولو باللعنات

[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 34 دقيقة

لو حاسين بالجوع والفقر كان قدروا نعمة رب العالمين ولم يستهزئوا بها ,,,,

[ عدد التعليقات: 10079 ] نشر منذ 34 دقيقة

الله يبلاهم بالفقررر

[ عدد التعليقات: 6319 ] نشر منذ 31 دقيقة

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

[ عدد التعليقات: 6169 ] نشر منذ 30 دقيقة

دشير ما وراهم الا المصايب والبلاوي تكسرت ايديكم ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 15581 ] نشر منذ 18 دقيقة

لا ذقتوا الجوع إن شاء الله بتحسون بقدر النعمه صح 😨

[ عدد التعليقات: 733 ] نشر منذ 15 دقيقة

ايه هذا انا شفته باالانتسقرام انتشر بقوه، يارب أن الله يحرمهم النعمة حسبي الله عليهم إستهزاء خبيث منهم لنعمة الله العظيمة فيه ناس بسوريا ماهي لاقية قطعة خبز!؟ وهذولا يلعبون فيها.

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