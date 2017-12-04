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المؤتمر الشعبي ينفي المزاعم الإيرانية عن مقتل الرئيس السابق علي صالح

المؤتمر الشعبي ينفي المزاعم الإيرانية عن مقتل الرئيس السابق علي صالح
فهمي محمد(صدى):

أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، منذ قليل، أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بخير ولم يصبه أي مكروه إثر تفجير منزله.

وكانت أعلنت مصادر إيرانية عن أنباء حول مقتل الرئيس السابق صالح بعد تفجير منزله من قبل ميليشيات الحوثيين.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 39 دقيقة

بسبع ارواح ههههه
اظن ثاني مرة يتم تفجير بيتة

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 35 دقيقة

الايرانيين متعودين على الكذب لانهم اصلاً مايعيشون بدون كذب والمخلوع صالح ابو سبعة ارواح

[ عدد التعليقات: 12873 ] نشر منذ 29 دقيقة

بياخذ ربي روحه

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