المؤتمر الشعبي ينفي المزاعم الإيرانية عن مقتل الرئيس السابق علي صالح
أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، منذ قليل، أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بخير ولم يصبه أي مكروه إثر تفجير منزله.
وكانت أعلنت مصادر إيرانية عن أنباء حول مقتل الرئيس السابق صالح بعد تفجير منزله من قبل ميليشيات الحوثيين.
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 39 دقيقة
بسبع ارواح ههههه
اظن ثاني مرة يتم تفجير بيتة
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 35 دقيقة
الايرانيين متعودين على الكذب لانهم اصلاً مايعيشون بدون كذب والمخلوع صالح ابو سبعة ارواح
alfahd42[ عدد التعليقات: 12873 ] نشر منذ 29 دقيقة
بياخذ ربي روحه