المؤتمر الشعبي ينفي المزاعم الإيرانية عن مقتل الرئيس السابق علي صالح

فهمي محمد(صدى):

أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، منذ قليل، أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بخير ولم يصبه أي مكروه إثر تفجير منزله.

وكانت أعلنت مصادر إيرانية عن أنباء حول مقتل الرئيس السابق صالح بعد تفجير منزله من قبل ميليشيات الحوثيين.