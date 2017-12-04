مديحة يسري تحقق رقماً قياسياً فى الوسط الفني

أماني الغامدي(صدى):

احتفلت الفنانة المصرية الشهيرة ميدحة يسري أمس بعيد ميلادها ال99 ،وقد حققت رقماً قياسياً لطول العمر ،لم يسبقها أحد من الفنانين وهى من مواليد 1918 ، كما أن اسمها الحقيقي “غنيمة خليل حبيب “لأب تركي وأم سودانية .

فبالنسبة لرحلتها الفنية ، أكتشفها المخرج السينمائي محمد كريم ،ومثلت مع المطرب والفنان الراحل محمد عبد الوهاب، وشاركت فيما يقرب من 90 فيلماً و12 مسلسلاً ،وتقاعدت بعد مشوار فنى أستمر 70 سنة .

ذكر الإعلامي المصري محمد الغيطي ببرنامجه أمس ” صح النوم ” على قناة LTC ،أن الكاتب والأديب الراحل عباس محمود العقاد كان يحب الفنانة مديحة يسري ،ولكنها كانت تحب شخص آخر ،وأضاف أنها العربية الوحيد ضمن أجمل 10 نساء بالعالم فى فترة الخمسينات وفقا لتصنيف TIME الأمريكية .

كما أنها تزوجت 4مرات ،أول زيجة لها كانت من المطرب والملحن محمد أمين ، وثاني زيجة كانت من الفنان الشهير محمد فوزي ، وبعده تزوجت الفنان أحمد سالم ،وآخر زيجة لها كانت من الشيخ إبراهيم سلامة الراضي المعروف بشيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية .

رغم أنها تزوجت 4 مرات إلا أنها لم ترزق سوي ابن واحد وتوفى في حادث سيارة ،وهو بعمر 26 سنة ،وكان مولعاً بالألعاب الرياضية بالتحديد الكاراتيه والسباحة والفروسية ، وتعرضت مديحة يسري لأنهيار عصبي عقب وفاته وقد ذهبت لأحد الشيوخ وقال لها “ابنك هينتظرك على باب الجنة ويمسك بيدك ” وتمكنت أن تتخطى هذه المحنة .