بالفيديو.. رقص حسين فهمي في حفل زفاف أخيه يُحقق مشاهدة عالية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو؛ يرقص فيه الشقيقان حسين فهمي ومصطفى فهمي في حفل زفاف الأخير على المذيعة اللبنانية فاتن موسى .
وحقق المقطع الذي لم يتجاوز الدقيقة، مشاهدة عالية على اليوتيوب،ونال إعجاب الكثير، وقام حسين فهمي عقب انتهاء الرقصة بإحتضان شقيقه وتهنئته .
يُذكر أن هذه الزيجة تُعد الثالثة للفنان مصطفى فهمى.
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 41 دقيقة
شيبان كل يوم والثاني
واحد منهم معرس
اهجدو
الوافي[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 32 دقيقة
الماسه مستقعده لهم هههههههههههه …