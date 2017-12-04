بالفيديو.. رقص حسين فهمي في حفل زفاف أخيه يُحقق مشاهدة عالية

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو؛ يرقص فيه الشقيقان حسين فهمي ومصطفى فهمي في حفل زفاف الأخير على المذيعة اللبنانية فاتن موسى .

وحقق المقطع الذي لم يتجاوز الدقيقة، مشاهدة عالية على اليوتيوب،ونال إعجاب الكثير، وقام حسين فهمي عقب انتهاء الرقصة بإحتضان شقيقه وتهنئته .

يُذكر أن هذه الزيجة تُعد الثالثة للفنان مصطفى فهمى.

