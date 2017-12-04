هيئة الأرصاد تغرم منشآت مخالفة لأنظمة البيئة في محافظة أبو عريش

تركي السالم(صدى):

غرّم فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة جازان، اليوم ، مصانع مخالفة للأنظمة والاشتراطات البيئية بمحافظة أبو عريش.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة جازان أحمد أبو بكر المدخلي ، أن المخالفات التي رصدها فريق التفتيش البيئي تمثلت في وجود انبعاثات أتربة وعدم تشغيل فلاتر الكسارات في عدد من المصانع ، وكذلك تسرب زيت مخلفات صناعية وصلبة بأرضية موقع أحد المصانع .

ولفت المدخلي الانتباه إلى أن الجولات التفتيشية التي تقوم بها الهيئة تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة .