  • الإثنين 4

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. هيئة الأرصاد تغرم منشآت مخالفة لأنظمة البيئة في محافظة أبو عريش

هيئة الأرصاد تغرم منشآت مخالفة لأنظمة البيئة في محافظة أبو عريش

هيئة الأرصاد تغرم منشآت مخالفة لأنظمة البيئة في محافظة أبو عريش
تركي السالم(صدى):

غرّم فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة جازان، اليوم ، مصانع مخالفة للأنظمة والاشتراطات البيئية بمحافظة أبو عريش.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة جازان أحمد أبو بكر المدخلي ، أن المخالفات التي رصدها فريق التفتيش البيئي تمثلت في وجود انبعاثات أتربة وعدم تشغيل فلاتر الكسارات في عدد من المصانع ، وكذلك تسرب زيت مخلفات صناعية وصلبة بأرضية موقع أحد المصانع .

ولفت المدخلي الانتباه إلى أن الجولات التفتيشية التي تقوم بها الهيئة تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة .

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *