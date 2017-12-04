سواريز: هدفي الفوز بكل شيء مع برشلونة والتألق في المونديال

نواف السالم(صدى):

قال الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، أن حلمه هذا الموسم هو ” الفوز بكل شيء ” مع ناديه، وتقديم مونديال مميز مع منتخب بلاده.

وفي حوار صحفي، أكد سواريز: ” التحدي الأول هو إنهاء 2017 بشكل جيد، وأن أحقق في 2018 جميع الألقاب مع برشلونة، وفي النهاية تقديم مونديال جيد مع أوروغواي “.

وعلق على مونديال 2018 قائلا: ” هناك العديد من المنتخبات التي تقدم مستوى كبيراً وبإمكانها الفوز. هناك منتخبات تمزج بين الشباب والخبرة، سيكون مونديال كبيراً تتذكره الأجيال “.

وعن المدرب الجديد لفريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، قال سواريز: ” إنه مدرب يمتاز بثقته الكبيرة في كل عناصر الفريق، الفكرة ليست في وجود تغيير كبير مقارنة بلويس إنريكي، لكن في طريقة التدريب والتخطيط للمباريات.. ونحن دائماً ينبغي علينا أن نكون على استعداد لتطبيق ذلك بأفضل شكل “.

وأختتم حديثه عن شخصيته ووصفه بالقتال داخل الملعب وبالهدوء خارجه، قال: ” هذه هي طريقة لعبي. القتال في كل الأوقات هو ما وضعني في المكانة الحالية. في بعض المباريات أفكر وأحاول أن أكون أكثر هدوءاً لكن لا يوجد حل، عندما أكون أكثر هدوءاً في الملعب أشعر بعدم الراحة. لهذا فأنا دائم القتال والمناقشة باستمرار، لكنها أمور تحدث في الملعب، أما خارجه فأنا أكثر صمتاً وهدوءاً عما أظهر عليه بداخله “.