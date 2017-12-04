” العمل ” تبحث في توظيف العاملين بالمشاريع المنتهية بجازان

حسن الجعفري(صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن العاملين بإحدى المنشات المتخصصة في الصناعات التحويليلة بجازان، أن الوزارة تعمل حاليًا على معالجة أوضاعهم بعد انتهاء عقودهم بنهاية الأعمال في جميع مشاريع المنشأة.

وتسعى الوزارة إلى إيجاد فرص عمل لهم في منشات أخرى داخل وخارج المنطقة، مشكلة فريق عمل وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، وذلك بالاستعانة بالصندوق والبوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” ، إلى جانب تسجيلهم في برنامج ” ساند ” المخصص للمتعطلين عن العمل.

وأكدت الوزارة اهتمامها بالتنسيق مع إمارة المنطقة والمنشأت العاملة، وذلك من منطلق حرصهم على استمرار العاملين السعوديين في سوق العمل.