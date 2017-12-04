بالفيديو.. رد فعل أحد جنود الحد الجنوبي فور الانتصار على عناصر ” حوثية “

خالد الضبيبي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لرد فعل أحد الجنود المرابطين بالحد الجنوبي، بعد تحقيق انتصاراً على عناصر مقاتلة تابعة لميليشيات الحوثي، في إحدى جبهات القتال.

وأظهر المقطع، الجندي المرابط، وهو يجلس على الأرض داعيًا ربه وشاكرًا له، على النصر المؤزر على الميليشيات الانقلابية، في المواجهة التي تمت عبر الحدود اليمنية مع المملكة.

وعلت هتافات زملاءه، التي تكشف عن ارتفاع الروح المعنوية، والجاهزية الكاملة لأي مواجهات مع الميليشيات الإنقلابية في اليمن.