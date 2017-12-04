6 علامات تدل على صحّة زواجك

أماني الغامدي(صدى):

قالت أخصائية بالعلاقات الزوجية ، أنه تشوب العلاقة الزوجية الكثير من المشاكل بسبب ضغوط الحياة اليومية ما يدفع الازواج الى التساؤل حول صحّة علاقتهما واذا كان من الجيد ان يكملا الطريق سوياً او انّ الزواج يسبّب لهما المتاعب. لكن قبل اتخاذ اي قرار مصيري، من المهم الاطلاع على العلامات الاساسية التي تدلّ على صحة الزواج وسلامته.

1– اذا كانت لديكما النظرة نفسها للمستقبل من ناحية المخططات التي تريدان تنفيذها والامور التي ترغبان في تحقيقها، فانتما ما زلتما تسيران في خط واحد والفراق ليس القرار الصحيح ابداً.

2– اذا كان زوجك هو الشخص الذي ترتاحي له وتخبريه اسرارك، وهو يقوم بالامر نفسه ايضاً فتأكدي من صحّة زواجكما.

3– في حال كان القرار في المنزل يتخذ من قبلكما سويا وليس هناك شخص يطغى على الآخر ويفرض رأيه فالعلاقة ما زالت سليمة.

4– مشاركة الزوجين الوقت مع الاصدقاء وزيارة الاقارب سويا تكشف عن احترامهما لبعضما ورغبتهما في امضاء الوقت سوياً رغم كل الضغوطات.

5– اذا كنتِ مستعدة لتحسين نفسك والتخلص من الاخطاء التي ينتقدك زوجك عليها، وكذلك الامر بالنسبة له، فهذا الامر مؤشر ايجابي جداً.

6– ان اهتمام الشريكين بصحّة بعضهما والحرص على ان يكون الزوج او الزوجة في افضل حال يظهر مدى الرغبة في الحفاظ على العلاقة الزوجية.