دونالد توسك يلغي زيارته إلى فلسطين بسبب بريطانيا

بروكسل(صدى):

ألغى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، زيارته إلى فلسطين وإسرائيل، المقررة الأسبوع الحالي؛ نظرًا لمرور مفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بوقت حرج.

جاء ذلك في تصريحات لمسئول أوروبي اليوم الإثنين، الذي أوضح أن توسك سيعقد اجتماعًا اليوم في بروكسل مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وسيرأس الأسبوع المقبل قمة الاتحاد الأوروبي التي تأمل لندن أن تعطي الضوء الأخضر لمحادثات افتتاحية بشأن العلاقات التجارية في فترة ما بعد الانفصال.

وكان من المقرر أن يجتمع توسك مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في رام الله، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس يوم الأربعاء.