غرفة الرياض توضح أهدافه وخصائص سوق التداول الموازية

حمود العنزي(صدى):

تنظم غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية وبالتعاون مع نادي التمويل والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية محاضرة للسيدات بعنوان ” السوق الموازية وفرص النمو ” مساء الخميس المقبل بمقر الغرفة، يستهدف تسليط الضوء على أهداف وخصائص السوق الموازية .

وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد بن غانم الساير أن تنظيم اللقاء يأتي في إطار جهود اللجنة لإقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المشتركة مع العديد من الجهات والهيئات ذات العلاقة بغرض توعية مشتركي الغرفة والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وإحاطتهم بالمستجدات في القطاعات الاستثمارية والأسواق المالية.

وأفاد أن اللقاء سيتناول عدد من المحاور تتعلق بنمو السوق الموازي وتحديد أهدافه خصائصه الرئيسية وإيضاح الفرق بينه والسوق الرئيسية وانعكاساته المحتملة على الاقتصاد الوطني, بالإضافة إلى التعريف بشهادة المحلل المالي المعتمد CFA وطريقة استخراجها وشروط الحصول عليها.