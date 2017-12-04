” هادي ” يناقش الأحداث في اليمن مع المبعوث الأممي

فهمي محمد(صدى):

ناقش الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأحداث المتسارعة التي تشهدها اليمن في ظل الانتفاضة المجتمعية في وجه التمرد والانقلاب التابعة للحوثيين، وذلك مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.

كما ناقش الجانبان، بذل المساعي والجهود المشتركة لإجلاء الرعايا وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من العاصمة صنعاء حفاظًا على سلامتهم في ظل الظروف الراهنة .

ودعا المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ إلى تغليب لغة السلام ومصلحة اليمن وأمنه واستقراره وفقًا لمرجعيات السلام والقرارات الأممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216.