برشلونة يسعى لخطف البرازيلي ” لويز ” قبل غريمه الأول

طلال الغامدي(صدى):

كشف نادي برشلونة الإسباني عن رغبته في التعاقد مع البرازيلي ديفيد لويز، مدافع تشيلسي الإنجليزي، وذلك لتعويض غياب المدافع ” صامويل أومتيتي” ، المتغيب عن الفريق لمدة 8 أسابيع بسبب إصابته.

وبحسب ما قالته صحيفة ” دايلي إكسبريس ” البريطانية، إن ” لويز لن يستمر في تشيلسي في ظل وجود المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، إذ لم يعد يعتمد عليه أساسياً في أغلب مباريات البلوز هذا الموسم “.

ويسعى برشلونة لخطف المدافع البرازيلي ” لويز ” في الأول من يناير لعام 2018.

والجدير بالذكر، أن الصراع سيشتعل بين برشلونة ومنافسه الأول، ريال مدريد؛ لرغبة الأخير في ضم لويز أيضا لصفوفه.