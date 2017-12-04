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رسمياً ..الكويت تعلن تعطيل الدراسة غداً بمناسبة القمة الخليجية

رسمياً ..الكويت تعلن تعطيل الدراسة غداً بمناسبة القمة الخليجية
خالد الظفيري(صدى):

أصدرت وزارة التربية والتعليم في بيان لها قرار بتعطيل الدارسة غدا الثلاثاء فقط ، بثلاثة مناطق تعليمية ، منطقة الفروانية وخيطان ومنطقة حولي التعليمية ،وكافة مدارس بيان وجنوب السرة والجابرية ومشرف وغرف مشرف. ومنطقة العاصمة التعليمية ومدرسة قرطبة واليرموك والسرة وأيضاً معهد التعليم الديني بمنطقة قرطبة .

بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الخليجي الثامن والثلاثون والذي يحضره قادة دول مجلس التعاون الخليجي .

أشارت الوزارة إلي أنها منحت جميع أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطلبة عطلة يوم الثلاثاء لتتفادى حدوث إزدحامات مرورية .

 


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