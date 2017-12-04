خدمة إلكترونية جديدة من الغذاء والدواء لدحض الشائعات علمياً

علي القحطاني(صدى):

دشن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، خدمةً إلكترونيةً جديدة في موقع الهيئة، لرصد الشائعات المتناقلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، والرد العلمي للهيئة عليها.

وأوضحت الهيئة أنها تسعى، من خلال هذه الخدمة الإلكترونية، إلى مكافحة الشائعات المتعلقة بسلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية ومنتجات التجميل والأعلاف والمبيدات.

وقال المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان: الخدمة تضم قائمة بالشائعات التي تم رصدها، وردّ الهيئة عليها وتوضيحها، إضافة إلى محرك بحث لتسهيل البحث عن الشائعات؛ بناء على اسم المنتج أو تصنيفه، مع ” إنفوجراف ” يشتمل على الشائعة وردّ الهيئة العلمي عليها؛ ليسهل تداوله بين المستهلكين.

وأتاحت ” الهيئة ” خيار مشاركة رابط الشائعات؛ من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل ” واتساب ” و ” تويتر ” و” فيسبوك ” ، وإمكانية مراسلة قسم اتصالات المخاطر في الإدارة التنفيذية للتوعية والإعلام من قِبَل المستهلكين لمعرفة حقيقة الشائعات، مع إمكانية التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة العامة للغذاء والدواء 19999.