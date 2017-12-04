الزراعة وغرفة الرياض تقيمان ورشة عمل عن الاستخدام الآمن للمبيدات

سعيد العجل(صدى):

تقيم وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض صباح يوم غد الثلاثاء بمقر غرفة الرياض ورشة عمل بعنوان ” الاستخدام الامن للمبيدات ” وذلك بالتعاون مع الغرفة الرياض.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد بن عبد العزيز الفراج ان هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش تعتزم الإدارة وغرفة الرياض ممثلة بلجنة الزراعة والأمن الغذائي لتوعية المزارعين، بناء على الاتفاقية الموقع مع أمين عام غرفة الرياض أحمد بن علي السويلم.

وبين الدكتور الفراج ان الاتفاقية تشتمل على إقامة (8) ورش عمل بمقر غرفة الرياض تتناول الاستخدام الامن للمبيدات، واقتصاديات مشاتل نباتات الزينة، واقتصاديات الزراعة المائية، واقتصاديات الاستزراع السمكي، واقتصاديات النحل، وتسويق التمور، واقتصاديات المنتجات الحيوانية، والمنشآت البيطرية.

ودعا مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة المزارعين والمهتمين واهل الاختصاص للحضور للاستفادة وتبادل الآراء.