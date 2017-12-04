الصين تستعد لتشغيل خط سكك حديدية جديد بطول 658 كم

بكين(صدى):

تستعد الصين، إلى تشغيل خط سكك حديدية سريع بطول 658 كيلو مترًا غرب البلاد، الأربعاء المقبل، حيث تصل السرعة القصوى للقطار الجديد إلى 250 كيلومترًا في الساعة.

ويربط الخط الجديد مدينة تشنغدو بمدينة شيان المعروفة بـ” موطن محاربي الطين الصينيين “، واستغرق بناؤه خمس سنوات حيث عبر خلال واحدة من أكثر المناطق جبلية في الصين، وبفضله ستنخفض الرحلة بين المدينتين إلى ثلاث ساعات ونصف الساعة بدلًا من إحدى عشرة ساعة، وفقًا لوكالة ” شينخوا “.

ومن المتوقع، أن يشكل الخط جزءًا رئيسيًا من منظومة السكك الحديدية فائقة السرعة، التي تربط بين مناطق المنبع لنهري ” الأصفر ” و” يانغتسي ” عبر 127 جسرًا و34 نفقًا.

وبدأ بيع تذاكر السفر عبر القطار الجديد بالفعل منذ أمس الأحد، وبلغت تكلفة تذكرة الرحلة الكاملة للدرجة الثانية 263 يوانًا أي 40 دولارًا.