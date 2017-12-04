خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الطاقة الأمريكي

نايف السالم(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري.

ونقل معاليه في بداية الاستقبال، لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، تحيات وتقدير فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره لفخامته.

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وعدد من المسؤولين الأمريكيين.