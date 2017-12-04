بعد تفجير الحوثيين لمنزله.. تضارب حول مصير علي عبد الله صالح

فهمي محمد(صدى):

فجرت عناصر الحوثي الإيرانية الإرهابية، اليوم الاثنين، منزل الرئيس اليمني السابق ورئيس المؤتمر الشعبي علي عبد الله صالح.

ونقلت ” قناة العربية ” تضارب الأنباء حول مصير الرئيس اليمني السابق؛ إثر محاولة الحوثيين لاغتياله، وجاء ذلك في إطار الاشتباكات العنيفة التي دارت بين قوات المؤتمر الشعبي، وميليشيات الحوثي منذ فجر السبت وحتى اليوم؛ التي أسفرت عن طرد جماعة الحوثي من مناطق متفرقة باليمن.