الإيزيديون تحت قبضة ” داعش “.. بالإحصائيات

بغداد(صدى):

أكد خيري بوزاني مدير عام الشؤون الإيزيدية في وزارة الأوقاف، أن عدد الإيزيديين الذين يقعوا بأيدي تنظيم داعش هو 3210، بينهم 1507 نساء، و1703 رجال، من ضمنهم أطفال لم يتم تحديد عددهم حتى الآن.

وأوضح أن الاحصائيات تشير إلى أن عدد الأيتام من الأطفال الإيزيديين بلغ 1759,2525، في المقابل لا يزال هناك 220 طفلًا لا يزال أباؤهم محتجزين لدى داعش.

كما أن عدد المقابر الجماعية المكتشفة حتى الأن 47 مقبرة، وبلغ عدد المزارات والمراقد الدينية التي فجرها المتطرفون 68 موقعًا.

يذكر أن الإيزيديين أقلية ليست مسلمة ولا عربية، تعد أكثر من نصف مليون شخص، ويتركز وجودهم تحديدًا قرب الحدود السورية بشمال العراق.

وتعود الديانة الإيزيدية إلى ألاف السنيين، حيث انبثقت من الديانة البابلية القديمة في بلاد ما بين النهرين، فيما يقول البعض انها خليط من ديانات قديمة عدة مثل الزرادشتية والمانوية.