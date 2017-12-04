العبادي: العراق يواجه مجموعة من التحديات من بينها الفكر الإرهابي والفساد

بغداد(صدى):

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن العراق يواجه مجموعة من التحديات، من بينها الفكر المتطرف الإرهابي والفساد ، مشدداً على ضرورة استئصالهما من البلاد.

وأوضح العبادي في كلمة ألقاها بحفل افتتاح أعمال المجلس المركزي لاتحاد المعلمين العرب المنعقد في بغداد اليوم، أن أول ما ستقوم به حكومته بعد تحرير المدن , فتح المدارس, وذلك لأهميتها القصوى في انتشار التعليم والقضاء على الفكر الإرهابي المنحرف .

وأشار إلى أن التحدي الثاني الذي تواجهه بلاده يتمثل بالفساد , الذي وصفه بأنه يحاول سرقة الأمل من شباب العراق.