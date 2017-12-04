غدًا.. الرائد يلتقي الهلال في لقاء مؤجل من الجولة السادسة

ماجد محمد(صدى):

يلتقي فريق الرائد بنظيره الهلال غدًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وذلك في لقاء مؤجل من الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويسعى الهلال صاحب المركز الثاني بـ 23 نقطة للظفر بنقاط المباراة لاعتلاء صدارة الدوري، علماً بأن لديه مبارتان مؤجلتان من الجولتين العاشرة والـ 11، في المقابل يأمل الرائد صاحب المركز الـ 14 والأخير بـ 9 نقاط الفوز في هذه المواجهة للتقدم في سلم الترتيب بعد عودته إلى الانتصارات بالفوز الذي حققه في الجولة الماضية أمام الفيحاء بهدفين دون مقابل.