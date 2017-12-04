أمير تبوك يلتقي القنصل الأمريكي لدى المملكة

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم, القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة ماتياس متيمان، والوفد المرافق له الذي يزور منطقة تبوك حاليا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته عبر القنصل العام الأمريكي ماتياس متيمان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقه تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة, مبدياً إعجابه بما شاهده بمنطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.