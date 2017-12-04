عسير تسجل ارتفاع بنسبة 5 % في القضايا الجنائية خلال العام الماضي

أبها(صدى):

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، التقرير الاحصائي السنوي لشرطة منطقة عسير للعام الماضي 1438هـ ، الذي يبرز أعمال الشرطة والإدارات الأمنية التابعة لها خلال الفترة الماضية .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي، الذي قدم لسموّه شرحًا عن أبرز ما تضمنه التقرير من منجزات وأعمال خلال العام المنصرم، مبينًا أن إجمالي ضبط القضايا الجنائية سجل ارتفاعا خلال عام ١٤٣٨ بنسبة (٥%) مقارنة بعام ١٤٣٧، وسجلت القضايا الجنائية المجهولة انخفاضاً بنسبة (٢،٠٤) مقارنة بعام ١٤٣٧، بينما سجلت القضايا المعلومة نسبة (٨٩%) ، وبلغ عدد المقبوض عليهم من مخالفي النظام العام ومجهولي الهوية ( ٧٤٧٠٨ ) مخالفاً ومجهولاً للهوية، وسجلت الحوادث المرورية انخفاضاً بنسبة (٢٢،٧%) مقارنةً بعام ١٤٣٧هـ .

وأشاد سمو أمير عسير بما تضمنه التقرير من إنجازات تحققت في ظل الدعم والرعاية التي تتلقاها الأجهزة الأمنية من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، متمنياً للجميع التوفيق للقيام بالواجبات المناطة بهم، ومؤكداً أهمية تكثيف البرامج التوعوية التي تعزز الأمن بكل أشكاله .

من جهته، أعرب مدير شرطة منطقة عسير عن شكره وجميع منسوبي القطاعات الأمنية لسمو أمير المنطقة على ما يوليه من اهتمام ومتابعة دائمة لجميع الاعمال والمهام التي تقوم بها هذه القطاعات، مؤكداً حرص الجميع على تنفيذ توجيهات سموه والعمل على مضاعفة الجهود لخدمة الوطن .

وفي نهاية اللقاء اطلع سمو أمير منطقة عسير على التوثيق الفوتوغرافي لجهود شرطة منطقة عسير .