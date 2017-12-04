” قطار الحرمين ” يطلق رحلتين بين مكة والمدينة الشهر المقبل

نايف السالم(صدى):

صرح مسؤول في تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع قطار الحرمين، أن القطار سوف يبدأ بنقل الركاب ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، في شهر ربيع الآخر المقبل.

وقال المسؤول، إنه سيتم نقل الركاب بأعداد تدريجية وموحدة من خلال الرحلات التجريبية، على أن تكون رحلتان أسبوعياً.

وأوضحت مصادر أن سرعة القطار ستراوح بين 140 و350 كيلومتراً في الساعة، وسيقطع المسافة خلال ساعتين و20 دقيقة، وسوف يقف في محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ونوهت إلى أنه تم استكمال محطتي المدينة المنورة والمدينة الاقتصادية ، وتركيب أجهزة بيع التذاكر الآلية، ويعمل القطار بـ14 عربة من أصل 35.

وكانت قد انطلقت، في نوفمبر الماضي أول رحلة تجريبية لقطار الحرمين بين مكة المكرمة ومدينة جدة، بصحبة أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير النقل نبيل العمودي.