النادي السعودي بجامعة ” ساكرد هارت ” يبرز مواهب الطلاب في حفل تخرجهم

نايف السالم(صدى):

يشارك النادي السعودي للطلبة في جامعة ساكرد هارت في الولايات المتحدة الأمريكية، السبت القادم في حفل الطلبة الخريجين لسنة ٢٠١٧ لطلاب الماجستير والبكالوريوس.

وأوضح رئيس منظمة الطلبة عبد الوهاب القرني، أن الحفل سيتم تخصيص به فقرة لإبراز مواهب الطلاب والطالبات على مستوى الجامعة، داعياً من لديه موهبة يبادر بالتسجيل بالتواصل مع إدارة النادي.

وأضاف أن فقرات الحفل ستتضمن كلمة ترحيبية، وكلمة للمثلي جامعة ساكرد هارت وضيوف الشرف، إضافة إلى عرض مسيرة الخريجين وختاماً بفقرة لعرض المواهب والمسابقات.