إمرأة تطالب بخلع زوجها لتعرضها للعنف الجسدي

القاهرة(صدى):

روت زوجة مصرية، طالبت بخلع زوجها لاستحالة معاشرته بسبب خيانته الزوجية، أمام محكمة الأسرة ” زوجي منذ أول يوم زواج وهو يخونني وأنا أسامحه حتى أحافظ على استقرار أسرتي وتنفيذا لرغبة أهلي، لكنه مع الوقت ازدادت تصرفاته بشاعة وأصبح يجاهر بارتكابه تلك الأفعال المخلة أمام أهله وأهلي وأولاده “.

وتابعت: ” 17 سنة عشتها في الغلب والضرب وإهانة والعنف الجسدي والجنسي الممارس ضدي وكأني حيوانة وأنا أتحمل وأصبر لعل الأيام تأتى بجديد إلى أن قررت هجره وتحمل نفقات الشخصية ورفض معاشرته وعشت معزولة في منزلي طوال 4 سنوات كان فيهم يجلدني ويعذبني حتى أتراجع عن موقفي وعندما يأس قرر الزواج والإتيان بضرة أو بالأحرى بلطجية حتى ينتقم منى”.

وأكملت: ” قررت ترك المنزل والعيش برفقة أبنائي في شقة إيجار والخروج للعمل وكان زوجي لي بالمرصاد عليها وذهب وشكا لصاحب المنزل الذي أقيم فيه وتسبب بطردي، فأصبحت وإياه نعيش بين الأقسام والمحاكم.

وأضافت: ” أبني اختار جده لأبيه وابنتي بسبب الضغط وقله حيلتي بالتوفيق بين الإنفاق على المحاكم وعليها وأجرة السكن قررت أن تعيش معه بعد تحريضها ضدي، لكنها لم تتحمل وأقدمت على التخلص من حياتها بسبب الضغوط بسم نفسها ورغم إنقاذها ولكنها توفت بعدها بأيام بعد تدهور حالتها الصحية ” مؤكدة ” منذ تلك اللحظة وفقدت أي أمل في الحياة وأصر على الانفصال عن زوجي “.

يذكر أن الزوجة، أصرت على إكمال طريقها بالمحاكم بعد أن حولت قضيتها من طلاق للضرر إلى خلع لاستحالة العشرة.