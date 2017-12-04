ارتفاع الدولار بعد تمرير مشروع الإصلاح الضريبي
ارتفع الدولار اليوم الاثنين، في أعقاب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بعطلة نهاية الأسبوع الماضي، على تمرير مشروع قانون خفض ضرائب الشركات.
وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية – 0.05% إلى 93.16، في تمام الساعة 11:25 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وتراجع اليورو 0.2% إلى 1.1869 مقابل الدولار، وانخفض الإسترليني 0.17% إلى 1.3454 أمام العملة الأمريكية، كما ارتفع الدولار 0.6% إلى 112.91 أمام العملة اليابانية.
وانخفض الإسترليني مقابل الدولار رغم إشارات حول اقتراب المملكة المتحدة من التوصل لاتفاق بشأن “البريكست” مع الاتحاد الأوروبي.
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