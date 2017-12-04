ارتفاع الدولار بعد تمرير مشروع الإصلاح الضريبي

عادل الحربي(صدى):

ارتفع الدولار اليوم الاثنين، في أعقاب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بعطلة نهاية الأسبوع الماضي، على تمرير مشروع قانون خفض ضرائب الشركات.

وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية – 0.05% إلى 93.16، في تمام الساعة 11:25 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتراجع اليورو 0.2% إلى 1.1869 مقابل الدولار، وانخفض الإسترليني 0.17% إلى 1.3454 أمام العملة الأمريكية، كما ارتفع الدولار 0.6% إلى 112.91 أمام العملة اليابانية.

وانخفض الإسترليني مقابل الدولار رغم إشارات حول اقتراب المملكة المتحدة من التوصل لاتفاق بشأن “البريكست” مع الاتحاد الأوروبي.