الرئيس اليمني يفتح عدد من الجبهات لدخول صنعاء

فهمي محمد(صدى):

وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الاثنين، نائبه بفتح عدد من الجبهات لدخول صنعاء.

كما وجه الرئيس اليمني بسرعة تقدم قوات الجيش والمقاومة من عدة جهات أهمها خولان؛ للقضاء على ميليشيات الحوثي الإيرانية، قائلًا: ” كنا ولا نزال وسنظل دعاة سلام وأيادينا ممدودة نحو ذلك رغم كل ما عانيناه ولحق بوطننا ومجتمعنا من تبعات الحروب التي أشعلها الانقلابيون “.

الجدير بالذكر أنه انتفض الشعب اليمني منذ السبت الماضي ضد جماعة الحوثي الإيرانية الإرهابية، بقيادة المؤتمر الشعبي العام، الذي سيطر على عدد من المناطق الهامة في اليمن، عقب طرد الحوثيين منها.