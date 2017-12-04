الشباب تُطالب بمهر من الفتاة على ” تويتر ” .. ومغردون: قلوبنا تكفي

عادل الحربي(صدى):

مع زيادة مسئولية الزواج وارتفاع تكاليفه بشكل مبالغ فيها، ارتفعت المطالبات في الفترة الأخيرة بتقليل تكاليف الزواج من جانب أهل العروس؛ للتسهيل على العريس وعائلته.

ولكن لم تقتصر المطالبات على ذلك، بل طالب بعض الشباب بدفع الفتاة مهر للرجل، مدشنين هاشتاق ” نطالب بمهر من الفتاة ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ليرتفع صوت الشباب عاليًا تحقيقًا لمطالبهم وسط الممازحات بين المغردين.

وعلق خالد أحد مغردي تويتر، على الهاشتاق مذكرًا السيدات بأفضال الرجال وضرورة دفع مهر لهم، قائلًا ” يومًا ما سنقرض الرجال وستندمون!! ” .

بينما اعترضت فتاة عن هذا المطلب غير العقلاني، مغردة ” موكفاية إنها حتتحملك طوال عمرها كمان تبغاها تدفع مهر المفروض انت اللي تدفع مهر لها كل سنة تتحملك فيها ” .

وأِشارت أخرى إلى أن الفتاة بالفعل تُقدم مهر، قائلة ” المهر الذي تقدمه البنت هو قلبها، واعتقد انه كافي لاي رجل اكثر من كذا ما اقدر ” .

وسخرت عائشة من مطلب الشباب، واضعة شرط لقبول تقديم مهر لهم، ممازحة بان تكون عصمة الطلاق للفتيات، قائله ” بشرط عصمة الطلاق لنا “.