إيقاف مواطن لمخالفة نظام المحاسبين القانونيين

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الإثنين، قرار مخالفة مهنية لأحكام نظام المحاسبين القانونيين.

وأوضحت الوزارة أنه تم إيقاف المواطن مجدي سعيد أحمد بادريق، عن مزاولة المهنة لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 18/10/2017؛ لعدم إلتزامه باحكام المادة السابعة من نظام المحاسبين القانونيين.

وأضافت الوزارة أنه تم إيقافه وفقًا للحكم في القضية الاستئنافية رقم 4233 لعام 1438 هـ الصادر بشأنها حكم الدائرة التأديبية الأولى بالمحكمة الغدارية بالرياض في القضية التأديبية رقم 6899/1 ق لعام 1437هـ.