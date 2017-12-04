شادية بدون الحجاب عبر المواقع الاجتماعية.. وأسرتها تتوَعد المتسببين

أماني الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة الراحلة شادية قيل إنها آخر صورة لها قبل الوعكة الصحية التي تعرَضت لها قبل الوفاة، وكانت الفنانة لا ترتدي الحجاب بالصورة وعلى وجهها ابتسامة عريضة.

وتوعَدت أسرة الفنانة الراحلة، مسرِب هذه الصورة، مشيرة إلى أنها كانت عام 2013 أثناء خضوعها للعلاج بالمستشفى، وأوصت حينها ألا يزورها أحد لأنها لا تستطيع ارتداء الحجاب وهي تخضع لمراقبة وعلاج من الأجهزة الطبية.

وأضاف خالد شاكر نجل شقيق شادية، أنه من المتوقع أن يكون الشاب الذي معها في الصورة هو الذي سرَبها، والذي يعتقد أنه طبيب العلاج الطبيعي الذي كان يقوم بعلاجها.

من جانبه، تعهد رئيس النقابة العامة للعلاج الطبيعي بمصر الدكتور سامي سعد، بالبحث عن الشخص الذي ظهر في الصورة ومحاسبته إذا تبين أن طبيب، وإذا لم يكن، فإنه سيتم محاسبة الطبيب الذي عالجها حينها باعتباره مسئولًا عن الحفاظ على خصوصية المرضى.