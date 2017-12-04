محلل سياسي: التحالف العربي لن يستكين حتى يحرر آخر شبر في اليمن
أكد المحلل السياسي إبراهيم آل مرعي، اليوم الاثنين، على أن التحالف العربي في اليمن لن يدخر قوته في سبيل القضاء على الميليشيات الحوثية الإيرانية.
ووجه ” آل مرعي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” تحية إلى الشعب اليمني، المتواجد في صنعاء؛ لمقاومتهم الحركة الحوثية الإرهابية الإيرانية.
وتابع في تغريدة أخرى: ” التحالف يقف بكل ما أوتي من قوة، ويسخر كافة طاقاته وامكانياته لاعادة صنعاء وكافة المحافظات المحتلة إلى الشرعية اليمنية والى الشعب اليمني العربي الأصيل ” .
واستكمل: ” لن يوقف التحالف عملياته حتى يحرر آخر شبر في اليمن، ولن يستكين ولن يلين ، ونعول بعد الله على الرجال الشرفاء الصادقين المخلصين من الشعب اليمني العربي الأصيل ” .
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