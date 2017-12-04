محلل سياسي: التحالف العربي لن يستكين حتى يحرر آخر شبر في اليمن

علي القحطاني(صدى):

أكد المحلل السياسي إبراهيم آل مرعي، اليوم الاثنين، على أن التحالف العربي في اليمن لن يدخر قوته في سبيل القضاء على الميليشيات الحوثية الإيرانية.

ووجه ” آل مرعي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” تحية إلى الشعب اليمني، المتواجد في صنعاء؛ لمقاومتهم الحركة الحوثية الإرهابية الإيرانية.

وتابع في تغريدة أخرى: ” التحالف يقف بكل ما أوتي من قوة، ويسخر كافة طاقاته وامكانياته لاعادة صنعاء وكافة المحافظات المحتلة إلى الشرعية اليمنية والى الشعب اليمني العربي الأصيل ” .

واستكمل: ” لن يوقف التحالف عملياته حتى يحرر آخر شبر في اليمن، ولن يستكين ولن يلين ، ونعول بعد الله على الرجال الشرفاء الصادقين المخلصين من الشعب اليمني العربي الأصيل ” .