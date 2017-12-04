” شرطة الرياض ” تحيل منظمي ” عرض الأزياء ” إلى النيابة العامة
كشفت شرطة الرياض ، أنه تم إحالة المتورطين في العرض الذي شارك فيه عدد من الفتيات إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
وقالت شرطة منطقة الرياض في بيان، إنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمنة إقدام إحدى الجهات على تنفيذ عرض شارك في تقديمه عدد من الفتيات بالعاصمة بتاريخ 1439/3/11هـ.
وحيث ثبت مخالفة الجهة المنظمة للتعليمات المبلغة في هذا الشأن وعدم حصولها على التصاريح اللازمة فقد تم إحضار القائمين على الحفل وإحالتهم رفق الأوراق لفرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.
وأكدت شرطة منطقة الرياض أنها إذ تعلن عن ذلك تؤكد للعموم بأنها تعمل على مكافحة كل ما من شأنه الإخلال بالآداب العامة وكل من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة المنصوص عليها نظاماً.
M-512[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 27 دقيقة
غريبة يعني ألي نظموا العرض ما أخذوا تصريح!؟ الله يكون في عونهم، أنا أقول إذا ماصار فيه تعارف وعلاقات محرمة بين رجال ونساء فالأفضل أنكم تشفقون عليهم.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 23 دقيقة
تبرع مني ولسترهن .. انا مستعد للزواج من اربع من الفتيات … ضل راجل ولا ضل حيطه…
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6167 ] نشر منذ 22 دقيقة
ذكور تؤيد الانحلال ولابد من القانون انه يشوف شغله معهم
جود[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 21 دقيقة
يستاهلوووون ناس همج وقلة تربيه
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 21 دقيقة
يالربع احد يخبرنا وش جنسياتهن… بلاش احد يشكك ببنات البلد
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1939 ] نشر منذ 18 دقيقة
قال جنسيا تهن قال
هههههههههههههههههههههههه
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 15 دقيقة
يستاهلون عبالهم خلاص البلد صارت فوضى وكلن يسوي اللي يبي
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 13 دقيقة
يبدوا في بطنك ريح ونسب يا ضراط الرحيل
كان زمان[ عدد التعليقات: 2053 ] نشر منذ 11 دقيقة
والله خبر قوي … عرض أزياء مره وحده …….
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 4 دقائق
اذا كان لابد من عرض ازياء .. اقترح ان يستبدلن بأشباه الرجال …كذا خلوا الجنس المعذب ينبسط ويفرج عن محنته