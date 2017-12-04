” الهيئة ” تكف يد أعضاء الهيئة المتورطين في فيديو الاعتداء على الفتاة
أوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد السبر، أنه إلحاقاً لما صدر من تصريح بشأن المقطع المصور والذي تظهر فيه إحدى فرق الهيئة في تجمهر بالقرب من أحد المجمعات التجارية .
فإنه بناءً على ما يتطلبه التحقيق في الموضوع؛ فقد صدر قرار بكف يد اثنين من أعضاء فرقة الهيئة عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق من قبل النيابة العامة، والتي تتولى بحكم الاختصاص التحقيق مع جميع أطراف القضية.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1939 ] نشر منذ 53 دقيقة
انا مع رجال الهيئة في الحق
لكني ضد ان يمد كائن من كان يديه ع امرأة او أي بشر
لا تستغل سلطتك نفوذك مهما كانت الاستفزازات
عليك بالصبر والجلد والحكمة بعض اعضاء الهيئة
هدانا الله وإياهم للخير والصلاح بعضهم فيه نوع من العجلة التهور
الا عقلاني تصرفات فيها نوع من الغباء والحماقة
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6167 ] نشر منذ 21 دقيقة
كفو بيض الله وجيهكم الحمدلله ظهر الحق وزهق الباطل هم اللي غلطوا على البنت الضعيفة