طرح مبيعات تذاكر المباراة النهائية لمونديال الأندية 2017

نواف السالم(صدى):

كشفت اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم الإمارات 2017 عن طرح مبيعات الدفعة الأخيرة من تذاكر مباريات المونديال الذي سيقام خلال الفترة من 6 – 16 ديسمبر الجاري، بما فيها مباريات الدور نصف النهائي والنهائي، التي تجري يومي 13 و16 ديسمبر، وذلك احتفالاً باليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتجه أنظار العالم الرياضي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد أيام قليلة لمتابعة الحدث الرياضي الأهم للأندية أبطال القارات، الذي يجمع نجوم وعشاق كرة القدم من حول العالم .

من جهته أكد مدير البطولة عارف حمد العواني، أن إطلاق المبيعات الجديدة لتذاكر الدورين نصف النهائي والنهائي جاء تلبية لرغبة الجماهير الكبيرة على تذاكر البطولة، واحتفالاً باليوم الوطني الـ 46 الذي يمثل أيضاً مناسبة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعاً، مضيفاً بأن نسخة كأس العالم للأندية 2017 ستكون احتفالية كروية مبهرة وحدث رياضي مميز، يشكل امتداداً للنجاح الذي رسخته الإمارات عند استضافة نسختي 2009 و2010، لتسجل انجازاً جديداً للرياضة، مشيراً إلى أن البطولة ستمثل فرصة لاستعراض المرافق الرياضية المتكاملة والعالمية التي تتمتع بها الإمارات، ومناطق الجذب السياحي المتعددة في الدولة، وستشكل فعالية ملهمة للأجيال الواعدة .