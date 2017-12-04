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” الإنتربول السعودي ” يسترد مطلوبًا متهمًا بالتزوير

” الإنتربول السعودي ” يسترد مطلوبًا متهمًا بالتزوير
نايف السالم(صدى):

تمكن الإنتربول السعودي من الملاحقة الدولية والقبض على المدعو ( م . س . ص ) الذي يحمل الجنسية اليمنية، والقبض عليه واسترداده إلى المملكة؛ لقيامة بالتزوير في محرر رسمي واستخدامه بالاشتراك مع شخص آخر وهروبه لخارج المملكة بعد اكتشاف أمره.

وتم تسليم المطلوب للجهات المختصة بالمملكة بتاريخ 13 /3 / 1439هـ، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1939 ] نشر منذ 36 دقيقة

الحين حتى دول الغرب المتحضر
سوف تسلم الاجئين السياسين ترميهم تلفظهم
وتسلمهم الى دولهم لكي يجدوا محاكمة عادلة
الوقت تغير ولن تتحمل اي دولة مارقين او نصابين لن تتشرف بوجودهم ع اراضيها
الا لدواعي انسانية وليس سياسية

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